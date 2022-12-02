02 декабря 2022, 15:27
Кочевая семья получила чумовой капитал в Приуральском районе ЯНАО
В Приуральском районе ЯНАО кочевой семье, у которой накануне родились близняшки, власти региона выдали чумовой капитал. Об этом написал «Север-Пресс».
Молодая семья также воспитывает двухлетнего сына.
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«Введенный губернатором округа Дмитрием Артюховым чумовой капитал стал хорошей мерой поддержки для наших тундровиков», — сообщил глава района Иван Сакал.
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Чумовой капитал предназначается семьям, которые ведут на территории ЯНАО традиционный образ жизни и имеют трех и более детей.
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