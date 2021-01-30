Кобру обнаружили возле детской площадки в Волгограде

Жительница Волгограда нашла мертвую змею, похожую на кобру, около детской площадки в центре города. Сперва она приняла рептилию за игрушку — однако присмотревшись поняла, что ошиблась. ъ

«Какая-то экзотическая, изумрудно-зеленая, с капюшоном. Размер — около 40 сантиметров. Я люблю животных, поэтому не побоялась взять ее в руки и рассмотреть», — рассказала kp.ru жительница Инга Иванова.

Она отметила, что обнаружила необычную находку, когда гуляла с собакой. Женщина предположила, что змея сбежала от хозяев и попала под машину, когда переползала через дорогу.

Источник фото: Instagram

Она выложила фотографии найденной рептилии в соцсети. Женщина поинтересовалась, что это за змея и как она могла попасть во двор. В комментариях пользователи предположили, что рептилия погибла, и ее выбросили в мусор, а оттуда достали животные. Либо змея сбежала из дома и погибла на холоде.

Эксперты предполагают, что на фотографии не кобра, а неядовитая змея. По мнению жителя Тюменской области Антона, это азиатская водяная змея, капюшон у которой сделан с помощью искусственной вставки.

«Таких „кобр“ делают в Азии для „змеиной настойки“. Кто-то выпил настойку и выбросил змею», — предположил пользователь.

Ранее ученые выяснили, что способность кобры выплевывать яд в глаза своей жертвы может быть связана с эволюцией приматов и появлением людей на планете.