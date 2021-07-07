Ко Дню любви, семьи и верности названы пять лучших книг для молодых пар

В четверг, 8 июля, в России отметят День любви, семьи и верности. Специально к этому празднику телеканал «Доктор» составил список из пяти полезных книг, ставших участниками литературной премии «Здравомыслие».

Их авторы поднимают вопросы о материнстве, беременности, здоровье детей, их рационе, методах лечениях бесплодия. Так, врач-гинеколог Елена Березовская в книге «Когда ты будешь готова. Как спокойно спланировать беременность и настроиться на осознанное материнство» расскажет будущим мамам о самых важных этапах в подготовке к беременности.

В книге «Я беременна, что делать?» Ольги Белоконь можно найти полезные советы о лекарственных препаратах, медикаментах с недоказанной эффективностью, а также обследованиях, которые нужно проходить в течение всего срока беременности.

Врач-педиатр и блогер с двухсоттысячной аудиторией Сергей Бутрий в книге «Современные родители. Все, что должны знать папа и мама о здоровье ребенка от рождения до 10 лет» собрал в своей книге советы о том, как справляться с проблемами, которые так или иначе возникают у детей младшего возраста.

Информация о правильном питании для детей от рождения до подросткового периода собрана в книге «Сначала суп, потом десерт» нутрициолога Марии Кардаковой. Она объясняет, как сформировать правильных пищевых привычек у своего ребенка.

В список также включили книгу «Если аист затерялся. Доступно об ЭКО» врача Марии Якимовой. В ней специалист рассказывает о причинах бесплодия и способах его победить.

Второй этап народного голосования литературной премии телеканала «Доктор» — «Здравомыслие-2021» стартует 12 июля. В нем можно поучаствовать на сайте премии.