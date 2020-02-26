Ветеранам войны выдадут бесплатные кнопочные телефоны

Кнопочные аппараты и услуги связи операторы предоставят за свой счет. Об этом они договорились на совещании в Минкомсвязи, подтвердили представители сотовых компаний. Речь идет о телефонах с крупными кнопками и большим экраном. Пакет услуг пока обсуждают, в него точно войдут бесплатные звонки в экстренные службы, а также волонтерам, которых прикрепят к пожилым людям.

Затраты операторов на проект составят до 48 миллионов рублей на сами аппараты и 50-80 миллионов в год на услуги связи, подсчитали в Mobile Research Group.

Сотовые операторы поддержали проведение такой акции.

В 2020 году на День Победы ветераны войны и приравненные к ним лица получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч.

По состоянию на ноябрь 2019 года в России проживали 60,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной. Приравненных к ним лиц и членов их семей было около 1 миллиона 89 тысяч человек.