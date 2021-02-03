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    03 февраля 2021, 15:06

    Книжный салон проведут на Дворцовой площади в Петербурге

    Артур Блянихов

    С 26 по 29 мая на Дворцовой площади пройдет очередной Санкт-Петербургский международный книжный салон. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол выразил надежду, что эпидемическая обстановка позволит состоятся книжному салону.

    «Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры», — добавил он.

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посчитал очень своевременной идею разместить книжный салон на Дворцовой площади.

    «Мы превратим это пространство в форум в римском смысле — в форум, наполненный книжной энергией», — обозначил он.