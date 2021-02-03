Книжный салон проведут на Дворцовой площади в Петербурге
С 26 по 29 мая на Дворцовой площади пройдет очередной Санкт-Петербургский международный книжный салон. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол выразил надежду, что эпидемическая обстановка позволит состоятся книжному салону.
«Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры», — добавил он.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посчитал очень своевременной идею разместить книжный салон на Дворцовой площади.
«Мы превратим это пространство в форум в римском смысле — в форум, наполненный книжной энергией», — обозначил он.