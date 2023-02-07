07 февраля 2023, 12:50
Книгу соболезнований откроют в Генеральном консульстве Турции в Петербурге
В Генеральном консульстве Турции в Петербурге для горожан откроют книгу соболезнований. Об этом написал «Петербургский дневник».
Ранее стало известно, что в результате нескольких землетрясений в Турции погибли более трех тысячи человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля.
Реклама
Оставить записи в книге соболезнований можно будет с 8 по 10 февраля с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Реклама
Утром 7 февраля в центральной части Турции также произошло землетрясение. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Турция
Землетрясение на юге Турции
Реклама
Реклама