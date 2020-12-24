Книгу «Сержант Зина» будут высылать за пожертвования на помощь врачам

Уточняется, что электронную версию будут высылать за перевод от 300 рублей. За пожертвование от двух тысяч и выше будет отправляться в подарок печатная книга с автографом автора.

Все деньги пойдут на помощь врачам и семьям медработников, которые погибли от коронавируса.