Книгу «Сержант Зина» будут высылать за пожертвования на помощь врачам
Блогер-ветеран Зинаида Корнева объявила о том, что ее книга «Сержант Зина» будет высылаться за пожертвования на помощь врачам. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Уточняется, что электронную версию будут высылать за перевод от 300 рублей. За пожертвование от двух тысяч и выше будет отправляться в подарок печатная книга с автографом автора.
Все деньги пойдут на помощь врачам и семьям медработников, которые погибли от коронавируса.