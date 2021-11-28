Книгу об Ахмате Кадырове включили в школьную программу в Чечне

Год назад в Чечне вышло учебное пособие об Ахмате Кадырове «Путь, озаренный светом». Школьники изучают эту книгу на занятиях. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Грозный».

«В приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность», — рассказала корреспондент телеканала Тоита Абдрахманова.

Эту книгу написал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Он взялся за работу над созданием пособия после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыров, посвященном Дню Конституции республики. Руководитель региона призвал обратить особое внимание на нравственное воспитание подрастающего поколения, что подтолкнуло Эдилова к написанию книги.

Руководство и преподаватели Центра непрерывного повышения педагогического мастерства разработали методику обучения по книге высокопоставленного полицейского об Ахмате Кадырове.