Общество 09 августа 2023, 16:21 Книги в жанре фэнтези пользовались наибольшей популярностью среди нижегородских читателей в 2023 году

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По итогам первой половины текущего года книги в жанре фэнтези и фантастики пользовались наибольшим спросом среди покупателей Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу сервиса Литрес.

Также в первом полугодии 2023 года нижегородцев интересовали любовные романы, мотивирующая литература и современные детективы.

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Отмечается, что среди самых продаваемых в регионе аудиопроизведений — книга о медитациях Ольги Примаченко и фэнтези «Край неба» Андрея Васильева.