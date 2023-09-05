Общество 05 сентября 2023, 08:46 Книги в России подорожают до конца года РБК: российские типографии не нашли замену краскам и нитям для книг из Европы Freepik

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Крупнейшие российские типографии не смогли найти аналог расходных материалов для печати книг. Полиграфисты вынуждены демпинговать, чтобы снизить стоимость в магазинах, но это отражается на рентабельности бизнеса, написал РБК. Эксперты предполагают, что до конца 2023 года цены на книги все же вырастут.

В России полностью отсутствует собственное производство офсетных красок, кроме того, нет подходящих нитей и проволок для сшивания изданий и брошюр.

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«Краски мы закупаем в Китае и Южной Корее», — рассказал директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев.

Отечественные нити и проволоки типографии предпочитают не использовать, потому что первые — некачественны и портят оборудование при работе с ними, вторые — ржавеют. В Первой образцовой типографии также сказали, что в России нет красок, пластин, клея, которые бы подходили.

Импортозамещения не произошло, а при переходе на закупку материалов из Азии стоимость конечного продукта выросла. По словам Арсеньева, книги уже подорожали на 15–20%.

«Наши партнеры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет», — пояснил он.

Кроме того, на цене сказывается курс валют, сложная логистика, увеличенные сроки поставки. Пока российские предприятия стараются поставлять продукцию по заниженным ценам, но это негативно сказывается на бизнесе.

Книги до конца 2023 года подорожают, заявил гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. Он объяснил, что стоимость бумаги за год поднялась примерно на 20%, а цена на полиграфические услуги в целом повысилась на 25–40%.

При этом крупнейшие книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную бумагу. Доля используемого в производстве отечественного сырья за последние полтора года составила 95%. Однако ассортимент бумаги стал намного меньше. Особенно это касается переплетных материалов для книг.

Ранее Росимущество продало крупнейшую в стране типографию почти за пять миллиардов рублей. На аукционе ее приобрел московский бизнесмен Денис Избрехт.