Книги, скульптуры и отели: падение метеорита вдохновило жителей Челябинска на бизнес

Метеорит, который упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года, вдохновил местных жителей на создание бизнеса, тематически связанного с этим небесным телом, написал «Царьград».

В тот день удалось избежать трагедии, так как метеорит угодил в безлюдное место. Если бы он немного отклонился от траектории, могло пострадать большое число местных жителей. Некоторые восприняли произошедшее позитивно и посвятили космическому объекту свои работы.

Так появилась пьеса Егора Черлака про метеорит под названием «Надо ли гоблину ехать в Дублин?». А художник Андрей Старцев изваял несколько скульптур. Кроме этого, астрофизик Николай Горькавый представил проект здания гостиницы в форме метеорита. Местные фирмы начали производить футболки, на которых изображен момент падения метеорита. Они пользуются спросом у гостей города в аэропорту.

Помимо прочего, один из производителей запустил парфюмерную линию с запахом метеорита. Наталья Бодрова, живущая в Челябинске, стала ювелиром и посвятила свои первые украшения теме космоса. Она перебралась в Москву и открыла здесь свой салон. У нее даже появились звездные клиенты, такие как ведущая Ольга Шелест и певица Зара.