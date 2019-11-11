Книги обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ подорожали

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СМИ: адвокаты профессора Соколова попытаются скостить ему срок до 3 лет Подробнее

Ранее доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко. Мужчине грозит суд и заключение под стражу. Однако адвокаты планируют максимально уменьшить тюремный срок.

Соколова задержали утром 9 ноября в Санкт-Петербурге. Доцент хотел утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Он рассказал, что убитая девушка была его возлюбленной. Соколов застрелил ее из мелкокалиберного обреза 7 ноября, а позже решил избавиться от тела. Он расчленил бывшую студентку купленной пилой, сложил отрубленные руки и пистолет в рюкзак и отправился на набережную Мойки, чтобы утопить их. Мужчина был сильно выпивший, поэтому упал в воду.