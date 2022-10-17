Сюжеты Бунина и Гончарова попросили оценить на пропаганду насилия и нетрадиционного секса | 360°

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Сюжеты Бунина и Гончарова попросили оценить на пропаганду насилия и нетрадиционного секса

РКС попросил оценить классику из школьной программы на пропаганду сексуального насилия

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Российский книжный союз (РКС) направил обращение председателю комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну, в котором попросил оценить сюжеты преподаваемой в школах классики на пропаганду сексуального насилия, совращения малолетних, отрицания семейных ценностей. Об этом написал ТАСС.

В РКС отметили, что множество запросов поступило от книгоиздателей страны после появления законопроекта об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Парламентские слушания по нему состоятся в Госдуме сегодня.

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«Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его», — отмечается в письме книжного союза.

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Профильный комитет Госдумы попросили оценить отрывки как из российской классики, так и из произведений зарубежных авторов: «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Гарди. К примеру, в книжном союзе заподозрили, что в сборнике «Легкое дыхание» Ивана Бунина и упомянутом романе Гарди пропагандируется сексуальное насилие, в книге Федора Достоевского «Бесы» — совращение малолетних, а в отрывке из «Обломова» Ивана Гончарова — нетрадиционные сексуальные отношения.

«Важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки», — добавили в обращении.

Российский книжный союз выразил готовность к «конструктивному взаимодействию и совместной работе».

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