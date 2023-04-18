Книги Астрид Линдгрен и Алексея Толстого вошли в число самых читаемых детских произведений в Москве

Книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен и «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Алексея Толстого вошли в число самых читаемых детских произведений в Москве. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные сетей магазинов «Республика», «Московский дом книги» (ГУП «ОЦ „МДК“) и ТДК „Москва“.