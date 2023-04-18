18 апреля 2023, 11:07
Книги Астрид Линдгрен и Алексея Толстого вошли в число самых читаемых детских произведений в Москве
Книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен и «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Алексея Толстого вошли в число самых читаемых детских произведений в Москве. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные сетей магазинов «Республика», «Московский дом книги» (ГУП «ОЦ „МДК“) и ТДК „Москва“.
Также популярностью у детей пользуются произведения «Ежик в тумане» Сергея Козлова и Юрия Норштейна, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой.
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В ТДК «Москва» покупатели активно приобретают книги Валентины Постниковой, Маши Рупасовой, Станислава Дробышевского и Андрея Усачева.
Книги
Москва 2023
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