Книга жалоб и предложений спасет от хамства в магазинах

Книга жалоб и предложений сейчас уже не несет такого эффекта, как в СССР. По мнению эксперта, руководство магазина должно сохранить ее, чтобы понимать, что происходит в торговом зале и решать конфликты с покупателями. В остальных случаях она уже не так нужна. Обиженный потребитель в основном обращается сразу в суд, пояснил специалист.

Избежать многих конфликтов можно просто благодаря разговору с покупателем и продавцом. В большинстве случаев стычки случаются не из-за качества товаров, а из-за обычного хамства. Книга жалоб необходима, чтобы руководство понимало поведение продавца и получало обратную связь от покупателя.

Новые торговые правила никак не ухудшат жизнь покупателей и продавцов. К тому же, изменения не отразятся на стоимости товаров. Они теперь просто прописаны в законодательстве.

«Важная и нужная вещь — это, конечно, не дистанционная торговля, а то, что в законодательстве четко прописано, что покупатель имеет право осуществлять видео- и фотосъемку в магазине, и это безумно важно, потому что сотни, если не тысячи телефонов были разбиты сотрудниками охраны, сотрудниками магазина и приводили к множеству конфликтов», — объяснил Виноградов.

Новые торговые правила в России вступили в силу 1 января 2021 года. Продавцы обязаны выдавать покупателям исчерпывающую информацию о товаре, кассовый или при необходимости товарный чек, а также разрешать проводить контрольное взвешивание. Среди нововведений идет обязанность продавца ответить на поступившие претензии потребителя. Покупатели теперь вправе фотографировать или снимать товар на видео. При покупке товаров в интернет-магазинах продавец должен предоставить клиенту подтверждение заключения договора розничной купли-продажи. Это нужно сделать после получения сообщения о заказе товара.