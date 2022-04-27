Клубы «Большой перемены» заработают на базе школ ЯНАО

Руководитель проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова заявила, что теперь детская дирекция сможет самостоятельно проводить мероприятия, в том числе и в ЯНАО. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Мандрова уточнила, что данное пространство, свободное от оценок и привычных школьных достижений, будет работать на базе школ.

«Главная идея „Большой перемены“ — уважение к подростку, к его способностям, к его возможностям, признание того, что он на многое способен. И это определяет то, на каком языке мы разговариваем друг с другом. Это равноправный диалог, в котором у каждого есть право голоса, каждый может быть услышан», — отметила она.

Участники «Большой перемены» в ближайшее время отправятся в путешествие по России. Билеты получат 15 000 школьников и студентов колледжей, которые каким-то образом принимали участие в проекте.