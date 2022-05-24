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    24 мая 2022, 18:00

    Названо лучшее удобрение для клубники во время цветения

    Агроном Алексей Володихин посоветовал использовать нитрофоску во время цветения клубники

    Анатолий Минкин

    Дачники могут обеспечить большой урожай клубники, если во время цветения кустов используют в качестве подкормки удобрение нитрофоска. Об этом в своем Telegram-канале написал агроном Алексей Володихин.

    Названо лучшее удобрение для клубники во время цветения

    Для лучшего эффекта необходимо развести одну столовую ложку удобрения в 10 литрах воды, размешать, чтобы нитрофоска растворилась. Заливать получившуюся жидкость необходимо под корень куста клубники.

    Получившегося раствора хватит на один квадратный метр грядки. В нитрофоске содержатся азот, фосфор и калий — это питательные элементы, которые обеспечивают активное цветение кустов клубники и большое количество ягод с каждого куста. Применять это удобрение можно на всех видах почвы.