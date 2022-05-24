Названо лучшее удобрение для клубники во время цветения

Дачники могут обеспечить большой урожай клубники, если во время цветения кустов используют в качестве подкормки удобрение нитрофоска. Об этом в своем Telegram-канале написал агроном Алексей Володихин.

Для лучшего эффекта необходимо развести одну столовую ложку удобрения в 10 литрах воды, размешать, чтобы нитрофоска растворилась. Заливать получившуюся жидкость необходимо под корень куста клубники.

Получившегося раствора хватит на один квадратный метр грядки. В нитрофоске содержатся азот, фосфор и калий — это питательные элементы, которые обеспечивают активное цветение кустов клубники и большое количество ягод с каждого куста. Применять это удобрение можно на всех видах почвы.