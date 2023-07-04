Общество 04 июля 2023, 03:57 Клубника из Херсонской и Запорожской областей появилась в российских магазинах Минсельхоз: в магазины привезли клубнику из Херсонской и Запорожской областей Сайт мэра и правительства Москвы

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Аграрии Запорожской и Херсонской областей организовали поставку ягод в регионы центральноевропейской части России после начала сбора нового урожая. Об этом Минсельхоз сообщил «Известиям».

«Ягоды и фрукты, выращенные в Запорожской и Херсонской областях, отличаются высоким качеством, насыщенным вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислот и в целом отличными потребительскими свойствами», — пояснили в ведомстве.

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Как отметили в Минсельхозе, продукцию из новых регионов России сегодня уже представили в крупнейших федеральных сетях страны

Сбор клубники и черешни уже завершился, скоро придет очередь персиков, яблок, груш и сливы. После уборки продукцию охладят, а затем направят в Ростов-на-Дону, Москву, Петербург, Нижний Новгород и Тулу.

Ранее садовод Марина Рыкалина рассказала, что при выборе клубники не нужно вестись на ее внешний вид. По ее словам, обычно самая красивая ягода — самая накормленная и вредная. Россиянам порекомендовали покупать клубнику у частных предпринимателей после того, как начнется сбор местной ягоды.