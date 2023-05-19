Общество 19 мая 2023, 12:59 Клубничный фестиваль стартовал в Москве Департамент торговли: около 100 точек продажи клубники открыли в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве открыли около 100 точек для продажи клубники этим летом. Ягоду привезли из более чем десяти южных регионов России. Об этом сообщили на сайте АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента торговли и услуг.

Свой урожай представят аграрии из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов. В дальнейшем, по мере созревания ягод к мероприятию присоединятся и москвичи.

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Ассортимент витрины будет из 15 сортов клубники и земляники: «Клери», «Флэр», «Альба», «Джоли», «Альбион», «Азия», «Роксана» и многих других.

Летом в столице откроют еще 50 точек для торговли ягодами. Все павильоны расположат близко к домам и дороге.

Средняя стоимость за один килограмм, в зависимости от сорта, составит около 300 рублей.

Эксперты дали советы россиянам при покупке клубники. Любителям этих ягод нужно помнить, что она быстро портится, поэтому при покупке стоит брать столько, сколько можно будет съесть в ближайшие двое суток. Помимо этого, стоит обращать внимание и на цвет клубники.