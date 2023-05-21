Общество 21 мая 2023, 07:59 «Клуб одиноких сердец». СМИ раскрыли истинную причину встречи глав G7 NYT: на саммите в Японии лидеры G7 жаловались на низкую поддержку народа YouTube

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Саммит G7 стал «клубом одиноких сердец», где лидеры «Группы семи» жаловались на низкую поддержку со стороны своих избирателей. Об этом написал обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.

Журналист сослался на данные опроса Morning Consult, которые говорят о низких рейтингах большинства глав G7 в своих странах. Самый лучший результат у премьер-министра Италии Джорджии Мелони, но и он ограничивается 49%. По словам Бейкера, если бы выборы состоялись в ближайшее время, действующие главы государств их бы провалили.

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«Для господина Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными своими президентами и премьер-министрами», — указал обозреватель.

Популярность президента США Джо Байдена установила новый антирекорд падения. Деятельность президента США одобряют лишь 37% респондентов. Это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его инаугурации в январе 2021 года.