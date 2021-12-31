Клопы перекочевали в дома москвичей с новогодними елками

Москвичи, еще не успев ничего отпраздновать, начали выбрасывать на помойку новогодние елки, из которых повылезали лесные клопы. Дендролог Лев Яковлев рассказал «МК», что в елках действительно могут прятаться клопы и клещи, просыпающиеся в тепле.

Москвичка Галина Борисова, проживающая в Савеловском районе, рассказала, что заказала себе пихту Нордмана. Женщина поначалу не могла нарадоваться елочке, успела нарядить ее, но на третий день вдруг обнаружила, что вся скатерть под ней в каких-то мелких насекомых. Она поискала в интернете, и оказалось, что это клопы.

Такой «подарок» под елкой — не редкость. Жительница Хорошевского района Наталья Арутюнова рассказала, что не один раз находила клопов под датскими елками и пихтами.

Однако чаще всего мелкие насекомые, которые могут быть на елке, не представляют опасности для здоровья, рассказал дендролог Сергей Яковлев.

«Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», — пояснил специалист.

Насекомые, попав из зимнего леса в теплую квартиру, ведут себя так, как будто наступила весна, просыпаются и выбираются наружу. А обработать деревья в питомнике, чтобы на них совсем не было насекомых, почти невозможно, отмечает издание, если бы только для этого не пришлось применять мощные инсектициды, токсичные для окружающей среды.

Диетолог Ирина Писарева ранее рассказала «360», что обычай сжигать записку с новогодним желанием и запивать пепел шампанским может привести к отравлению.