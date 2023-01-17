Общество 17 января 2023, 14:07 Ключи от новых квартир вручили 15 семьям в Мариуполе Врио главы ДНР Пушилин показал видео нового заселенного дома в Мариуполе

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В Мариуполе 15 семей получили ключи от квартир в доме на улице Иртышской. Среди новоселов была пара Виктории и Григория, которые вместе с тремя детьми полгода вынужденно жили в больнице. Кадры из новой квартиры опубликовал в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Жильцы нового дома поблагодарили строителей за оперативное завершение работ. Старые квартиры людей оказались разрушены. Теперь у них снова есть свое жилье.

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В церемонии вручения ключей приняли участие заместитель руководителя Федерального казначейства России Эли Исаев, гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

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Пушилин поздравил жильцов и пообещал, что дома будут оперативно восстанавливать и в других населенных пунктах региона.

В восстановлении населенных пунктов в ДНР принимают участие и другие регионы России. Подмосковье, в частности, помогает в реконструкции гражданской инфраструктуры и автомобильных дорог в Тельмановском и Новоазовском районах, прилегающих к Мариуполю.