Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Одинцовском округе

Собственное жилье появилось сразу у двух детей-сирот в Одинцовском округе. Они поселятся в жилом комплексе «Рублевский» в полутора километрах от МКАД.

Жить ребята будут в квартирах-студиях. В помещении уже сделали ремонт, закупили необходимую бытовую технику и мебель.

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«Когда я зашла, то мне понравилось что это квартира-студия. Все очень удобно и рядом. Единственное, что я хотела сделать — это поставить стеллаж. А так мне все понравилось. Туалет с ванной вместе. Окно очень большое. Там очень уютно и просторно», — сказала Юлиана Евстигнеева, новосел.

Ключи от новых квартир вручил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Обеспечить жильем детей удалось по программе губернатора. Она действует в регионе с 2014 года.

«Как только детям исполняется 18 лет, то мы по закону выдаем эти квартиры. Поэтому ждет 18-летия, и до конца года еще шесть квартиры мы передадим нашим детям», — сказал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

За пять лет в Одинцовском округе жилье получили 87 человек. Также местная администрация помогает детям-сиротам устроиться на работу.