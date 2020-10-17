Ключи на старт: «Новый Раменский» готовят к сдаче

В Раменском готовят к вводу в эксплуатацию достроенные дома для обманутых дольщиков. Обязательства обанкротившегося застройщика взяла на себя ГК ФСК.

Сегодня ЖК «Новый Раменский» — это настоящий микрогород. Здесь есть свои школа, детский сад, больница, магазины, салоны красоты и ателье. Несмотря на пандемию и временную приостановку работ этой весной, застройщик ГК ФСК обещание сдержал: 5 корпусов из оставшихся 6 достроены и готовы к сдаче в эксплуатацию. Внутри корпусов последние приготовления — повторные проверки функционирования всех систем, проверка лифтов, устранение замечаний по отделке. В остальном «Новый Раменский» готов к сдаче в эксплуатацию.

Водоснабжение подано, мы подключили данные корпуса по постоянной схеме к сетям электроснабжения. В части теплоснабжения, на сегодняшний момент у нас сданы ТП, мы планируем уже на следующей неделе ждать подачи тепла в корпуса со стороны Раменской теплосети Иван Бажин Директор проектов ГК ФСК.

Сейчас к сдаче в эксплуатацию готовятся пять корпусов жилого комплекса. На финальном этапе объекты принимают сотрудники Госстройнадзора. В планах на ближайшие 3 недели — получение разрешения на ввод. Сразу после этого — передача домов управляющей компании и долгожданное начало выдачи ключей.