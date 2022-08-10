Ключевым сотрудникам «Ростеха» запретили брать отпуск

Начиная с 1 августа ключевым сотрудникам госкорпорации «Ростех» перестали оформлять отпуска. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

С августа в «Ростехе» вступил в силу внутренний приказ, согласно которому ключевые сотрудники временно не могут уйти в отпуск. Введение правила объяснили необходимостью выполнения гособоронзаказа (ГОЗ).

«Момент для страны серьезный и ответственный, поэтому принимаются все необходимые меры для безусловного исполнения ГОЗ и решения других задач, стоящих перед государством и промышленностью», — заявили представители «Ростеха».

Собеседник издания также подтвердил существование такого приказа. По его словам, правило касается значительного числа предприятий, реализующих ГОЗ. Он подчеркнул, что запрет на отпуск распространяется только на ключевых работников таких компаний. Прежде всего — на топ-менеджеров. Однако те могут распространить это правило и на подчиненных. Представители «Ростеха» отметили, что на долю их компании приходится до 40% всего объема гособоронзаказа.