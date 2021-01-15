Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продали на торгах Sotheby’s

Длина ключа 13 сантиметров, уточняет газета «Известия». Он продан вместе с конвертом, на котором расположена надпись: «Ключ от комнаты в Лонгвуде, в которой умер Наполеон и который я лично вынул из замка. Ч. Р. Фокс, Святая Елена, 6 сентября, 1822 год».

Известно, что Чарльз Ричард Фокс был британским военным. Он привез этот ключ в Шотландию. Чуть позже он подарил его своей матери — поклоннице императора Франции. Совсем недавно в одном из домов Шотландии ключ от комнаты и записка были обнаружены в чемодане.

Есть версия, что стоимость ключа составляла 4,1–6,8 тысячи долларов. Но в итоге реликвию продали почти в 16 раз дороже.

В конце сентября на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby’s в Лондоне, картина британского художника Бэнкси была продана за 7 551 600 фунтов стерлингов — это 9 814 353 доллара.