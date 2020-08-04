Клишас высказался о законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия

«Осенью мы к этой теме вернемся и обязательно найдем правильный баланс интересов в этой непростой истории», — заверил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Верхняя палата парламента нацелена на разработку системы профилактических мер, которые направлены на то, чтобы люди дома не подвергались насилию. По мнению Клишаса, общественные организации могли бы сыграть в этой работе положительную роль.