Клишас призвал к обсуждению законопроекта о запрете упоминать национальности преступников в СМИ

Законопроект о запрете упоминания в средствах массовой информации национальности преступников требует серьезного общественного обсуждения. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект требует серьезного общественного обсуждения», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Сенатор отметил, что лично он этот подход поддерживает. По его словам, у преступника нет ни религии, ни национальности.

Законопроект о запрете упоминать национальность преступников в СМИ внесен на рассмотрение Госдумы. С инициативой ввести запрет выступил председатель чеченского парламента Магомед Даудов. По его мнению, упоминание национальности преступников в новостях подстрекает к насилию и провоцирует ограничение прав человека. Он считает, что это все вызывает напряжение в обществе и порождает нетерпимость.

Идея не указывать национальность преступников появилась после резонансного случая в Новых Ватутинках. Тогда группа мужчин устроила драку с местным жителем, который гулял с ребенком. Сначала в СМИ стали появляться сообщения о том, что задержанные — мигранты. Однако потом стало известно, что приятели — россияне с Кавказа.

Между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым разразился спор на тему того, надо ли упоминать национальность человека в СМИ, когда речь идет о преступлениях.