Клишас объяснил последствия включения Meta в реестр террористов и экстремистов | 360°

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Клишас объяснил последствия включения Meta в реестр террористов и экстремистов

Сенатор Клишас: включение Meta в реестр экстремистов ничего не меняет для пользователей

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Решение Росфинмониторинга внести американскую компанию Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) в реестр экстремистов и террористов ничего не меняет для пользователей соцсетей, входящих в эту корпорацию. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Пользователи продуктов Meta* закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta*», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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Клишас также обратил внимание, что в отношении мессенджера WhatsApp никаких ограничений не принималось.

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Тверской районный суд Москвы в марте признал деятельность соцсетей Instagram** и Facebook***, принадлежащих американской компании Meta*, экстремистской и запретил их работу в России.

Информация о включении Meta* в реестр террористов и экстремистов появилась сегодня на сайте Росфинмониторинга.

*корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Instagram — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

***Facebook — запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Соцсети

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