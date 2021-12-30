Клишас объяснил поправки в законы о QR-кодах и «О публичной власти»

Ответственность глав регионов перед их жителями и президентом должна усилиться, а муниципальным чиновникам необходимо быстрее и эффективнее решать проблемы жителей, с которыми к ним обращаются. Именно это главная цель новых законов, которые принимаются в России в продолжение конституционной реформы.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал об этом в интервью «Парламентской газете».

Сенатор отметил, что снятие ограничений по количеству сроков пребывания у власти глав регионов, внесенное в закон о публичной власти, убирает меры, которые не проистекают напрямую из Конституции. Однако если руководители российских регионов захотят внести ограничения на местах, они имеют право это сделать.

«Мы понимали, что новая норма вызовет резонанс, поэтому обращаем внимание на то, что и ответственность глав регионов существенно увеличена, в том числе перед президентом, который является гарантом Конституции на всей территории страны», — сказал Клишас.

Политик прокомментировал и законопроект о QR-кодах, который в скором времени рассмотрит правительство. Документ предполагает некоторые ограничения свобод граждан, однако согласно Конституции это действительно возможно. Почему именно необходимы те или иные процедуры, должны объяснять россиянам профильные ведомства. Именно учитывая их точку зрения, разрабатывался сам законопроект.

«Вопросы у депутатов есть, замечания из регионов поступают, они понятны и должны быть, конечно, разрешены. Все, что касается переболевших и имеющих антитела. Вопрос в отношении персональных данных военнослужащих и другие», — добавил Клишас.

Он выразил уверенность, что ко второму чтению законопроекта предложат множество поправок. Главное, чтобы все голоса в стране оказались услышанными.