Клишас: не исключена возможность обсуждения дополнительных поправок в Конституцию РФ

По словам парламентария, кроме поправок, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, в основной закон страны могут быть внесены и дополнительные изменения. Клишас подчеркнул, что задача рабочей группы состоит в том, чтобы собрать эти предложения, оценить их и предметно обсудить.

«Президент особо подчеркнул, что недостаточно просто работы юристов над такой задачей, как внесение изменений в Конституцию. Важен политический опыт, жизненный опыт, поэтому у нас много представителей общественности, которые должны внести свой значимый вклад в подготовку соответствующих поправок», — цитирует глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству «Царьград».