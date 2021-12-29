Клишас назвал условие для возвращения смертной казни

Снятие моратория на смертные казни в России — больше морально-нравственный, нежели правовой вопрос. Об этом глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил РИА «Новости».

Возможность возвращения к практике смертных казней в России больше зависит от того, как к таким переменам отнесется общество. Поэтому это больше морально-нравственный вопрос, чем правовой, отметил парламентарий.

«Это вопрос, готово общество принять на себя ответственность за убийство человека и неизбежные ошибки в связи с этим или нет», — пояснил законодатель.

Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге не исключил, что в будущем в России могут вернуться к применению смертных казней как высшей меры наказания. По мнению главы КС, это будет зависеть от общей правовой ситуации в стране и того, насколько государство преуспеет в укреплении правопорядка.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее выступил за смертную казнь для педофилов, так как пожизненное заключение, по его мнению, является слишком гуманным наказанием.