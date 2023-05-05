Общество 05 мая 2023, 18:50 Клипмейкер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни Режиссер фильмов «Курьер из „Рая“» и «Параграф 78» Хлебородов умер в возрасте 56 лет РИА «Новости»

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На 57-м году жизни умер российский сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов, написал на своей странице в Facebook* режиссер Григорий Константинопольский. О причинах смерти ничего неизвестно.

«Умер Миша Хлебородов. Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер», — сообщил Константинопольский.

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По его словам, режиссер первым в 1980-х начал снимать видеоклипы. Дата и место прощания с ним пока неизвестны.

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года в Москве. Он сотрудничал со многими известными артистами, снимал клипы для групп «Мумий Тролль», «Белый орел», работал с Аленой Свиридовой, Александром Барыкиным и Игорем Сарухановым, Лаймой Вайкуле, Дмитрием Маликовым и другими.

В качестве сценариста и режиссера трудился над фильмом «Параграф 78», выступил продюсером ряда сериалов, среди которых «Скорая помощь», «Герой по вызову» и другие.

В начале года скончался режиссер и сценарист Николай Досталь. Ему было 76 лет.

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