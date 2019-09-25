Клип с похищением заставил полицию Оренбурга ввести план «Перехват». Видео

Студентов из Оренбурга задержала полиция. Случайным прохожим показалось, что они похитили девушку. На самом деле, учащиеся решили снять остросюжетный клип.

Очевидец рассказал полицейским, что возле дома по улице Чкалова неизвестный в платке-арафатке накинул на голову девушки мешок и затолкал в машину. После этого автомобиль скрылся.

Правоохранители разослали ориентировку на транспортное средство возможных преступников всем нарядам наружных служб. В городе ввели план «Перехват».

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Машину в итоге нашел наряд ДПС. В его салоне находились трое молодых людей и две девушки. Все они учатся в высших учебных заведениях областного центра.

Студенты объяснили, что участвуют в конкурсе на лучший отряд вуза. Именно для этого они снимали клип, сюжет которого предполагал похищение.

Полицейские поблагодарили оренбуржцев за проявленную бдительность. Начата проверка случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.