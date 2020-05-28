Клип «Охотники за вирусом» сняли в уральской колонии. Видео

Распространение коронавируса внесло изменения и в жизнь осужденных. Теперь они тоже носят маски и постоянно обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами. В исправительной колонии № 2 Екатеринбурга осужденные сняли клип «Охотники за вирусом» по мотивам известного фильма. Руководство рассказало «360», что это не первый ролик.

Трио в защитных костюмах, перчатках и бахилах готовится очистить колонию от коварного зеленого вируса. Монстр может проникнуть на территорию в сумке сотрудника, попасть внутрь общей спальни. Но везде его встречают охотники с распылителями дезинфицирующих средств. Если вирус поразит заключенного, то зараженный раскаляется до оранжевого цвета. А для уничтожения целого очага вирусов можно бросить целую бутылку дезинфицирующего средства.

Пресс-секретарь УФСИН Свердловской области Александр Левченко рассказал «360», что это не первый ролик, который создали заключенные. В разных колониях сделали несколько клипов на тему коронавируса.

По словам представителя ведомства, все, что показано в ролике, — это реальность.

«Некоторые осужденные <...> занимаются обработкой помещений специальными дезинфицирующими растворами. Это не просто вымысел какой-то. При этом все эти растворы и средства защиты выпускают у нас в колониях», — отметил он.

Все ролики заключенные снимают сами, без привлечения посторонних. По словам Левченко, в прошлом году они ставили спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение» в рамках федерального конкурса, устроенного главком. Им помогали профессиональные режиссеры, от которых они многому научились. Так как есть творческие и технические возможности, то решили их использовать и снять клипы на злободневную тему.