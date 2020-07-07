Клинцевич заявил, что американские СМИ должны отвечать за ложь о России

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «США — государство-террорист. Зачем New York Times обвиняет Россию в том, что делают сами США?» заявил, что американские СМИ должны отвечать за клеветническую информацию о России.

Он отметил, что в публикациях газеты New York Times содержится информация о том, что спецслужбы РФ якобы предлагают вознаграждение боевикам за нападения на солдат США в Афганистане.

«Я считаю, что это небезобидная статья, в которой Россия дискредитируется и выставляется агрессивным государством», — цитирует Клинцевича РИА ФАН.

Сенатор подчеркнул, что эти публикации появились в результате внутриамериканских разборок. По его мнению, они нацелены на предвыборную президентскую гонку в США. Клинцевич считает, что Россия должна отстаивать свой статус нейтрального государства в американо-афганском конфликте.

Он рассказал, что американцы начали создавать запрещенное в РФ движение «Талибан» в Пакистане в 1973 году. Клинцевич объяснил, что оно является производной спецслужб США. Специалист заметил, что американцев не беспокоят вопросы законности и незаконности их стратегии.

Он заключил, что в настоящий момент в Штатах развернулась предвыборная борьба, поэтому здесь распространяется непроверенная информация, которая удобна одной из сторон политического противостояния в США.