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    01 июля 2021, 15:03

    Клинцевич выступил с инициативой узаконить День ветеранов боевых действий

    Оксана Лавнюженко

    Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич будет бороться за то, чтобы День ветеранов боевых действий приобрел официальный статус. Традиционно памятная дата отмечается 1 июля, но только лишь по инициативе самих ветеранов, передало РИА ФАН.

    Так, с законодательной точки зрения такого праздника до сих пор не существует. Причина кроется в похожем празднике — Дне памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Его отмечают 5 февраля.

    Клинцевич заверил, что праздник 1 июля также должен приобрести статус официального. Ведь ветеранам нужно понимать заранее, что они могут встретить боевых товарищей, увидеться с их семьями, оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.

    В этом году, по словам политика, руководство РСВА впервые включилось в проведение памятной даты и поручило организациям ветеранов провести мероприятия. Было поручено организовать поминальные вечера с участием семей погибших, проверить могилы бойцов и устроить дружеские встречи.