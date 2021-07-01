Клинцевич выступил с инициативой узаконить День ветеранов боевых действий

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич будет бороться за то, чтобы День ветеранов боевых действий приобрел официальный статус. Традиционно памятная дата отмечается 1 июля, но только лишь по инициативе самих ветеранов, передало РИА ФАН.

Так, с законодательной точки зрения такого праздника до сих пор не существует. Причина кроется в похожем празднике — Дне памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Его отмечают 5 февраля.

Клинцевич заверил, что праздник 1 июля также должен приобрести статус официального. Ведь ветеранам нужно понимать заранее, что они могут встретить боевых товарищей, увидеться с их семьями, оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.

В этом году, по словам политика, руководство РСВА впервые включилось в проведение памятной даты и поручило организациям ветеранов провести мероприятия. Было поручено организовать поминальные вечера с участием семей погибших, проверить могилы бойцов и устроить дружеские встречи.