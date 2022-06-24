Бывший член Совфеда Франц Клинцевич обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что Минфин ФРГ рассматривает вариант национализировать часть газопровода «Северный поток — 2», которая проложена по территории Германии.

«Предложенный вариант носит информационно-психологический характер, как элемент давления, как развитие русофобии, как удержание негативной повестки в информационном поле», — объяснил Клинцевич.

Он выразил уверенность, что руководство Германии никогда не пойдет на подобный шаг, как бы ни разворачивались события. В противном случае это приведет к открытой экономической войне, когда без голубого топлива не обойтись.