Клинцевич указал на выгоду для США от ситуации в Афганистане

Захват власти талибами* в Афганистане на руку США. Об этом «360» сказал лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич, отметив, что это часть их военной и политической стратегии.

«Я не очень понимаю, почему американцы не передали технику, вооружение, боеприпасы представителям действующей власти, <…> а просто все бросили и фактически передали на блюдечке „Талибану“* (организация запрещена в РФ), который все это захватил. Для меня эти вещи непонятны, но они и неслучайны», — отметил бывший сенатор.

Действия России в сложившейся ситуации Клинцевич оценил положительно. Он обратил внимание на то, что Афганистан покинули дипломаты всех стран, которые там находились, но российская дипмиссия осталась. Дипломаты РФ начали искать контакты, рассуждать, как вести эти переговоры с учетом и того диалога, что состоялся, когда талибы* приезжали в Москву, объяснил политик.

«Власть захватить просто, удержать сложно. <…> У той власти, которая рухнула, был слабый авторитет. Сегодня у Афганистана во главе стоит „Талибан“*, его основа — бандформирование. Все они непростые ребята», — добавил Клинцевич.

Он отметил, что США сбежали из Афганистана спустя 20 лет. Это было бездарно, но вместе с тем, по мнению бывшего сенатора, в этом тоже был расчет. Причем и политический, и военный.

По мнению Клинцевича, сейчас России следует продолжать держать диалог. К тому же у российских дипломатов есть сирийский опыт. Политик также обратил внимание на то, что за последние три года в Афганистане в разы выросло количество приверженцев запрещенного в России «Исламского государства»**.

«Три года назад там было 12 тысяч игиловцев**. Сейчас их уже более 30 тысяч. Их перевезли американские военные из Сирии в Афганистан. Они не входят в «Талибан»*, но сегодня может быть возрождена запрещенная в РФ „Аль-Каида»***, у которой есть и внешние интересы исламского халифата. Дестабилизация социальной среды союзных республик под видом беженцев — это абсолютно реальный сценарий», — предупредил Клинцевич.

Он также не исключил резкого роста наркотрафика. Причем, по его мнению, это тоже является частью американской стратегии, потому что Штаты также будут получать от этого прибыль.

«РФ отслеживает ситуацию, но спокойствия и мира в этом регионе нет. Пока мы ведем себя правильно, но дальше будет сложнее», — добавил Клинцевич.

Бывший сенатор не исключил, что до наступления нового года найдутся люди, которые начнут расшатывать ситуацию. А для России самая большая опасность — наркотики и дестабилизация среднеазиатского региона, заключил политик.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.

** «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

***«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.