Клинцевич рассказал о мерах предосторожности в приемные дни

По словам Клинцевича, когда есть люди, в особенности незнакомые, он разговаривает с ними в маске и не здоровается за руку.

«И очень хорошо понимаю, что я уже человек немолодой и мне лучше перебдеть, чем недобдеть», — признался экс-член Совфеда.

В свою очередь пресс-секретарь депутата Госдумы Владимира Ресина Елена Ибрагимова заверила, что в основном парламентарий участвует в совещаниях и встречах по селектору или в режиме видеоконференций.

А очные встречи и совещания проводится им с соблюдением социальной дистанции и использованием всех средств индивидуальной защиты.