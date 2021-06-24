Клинцевич отреагировал на провокацию британского эсминца у берегов Крыма

Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал нарушение британским эсминцем Defender государственной границы России, который вошел на три километра в территориальное море в районе мыса Фиолент. Политика процитировало РИА ФАН.

Отмечается, что российские военнослужащие открыли по курсу эсминца предупредительный огонь, хотя в таких случаях положено открывать огонь по палубе. Клинцевич объяснил, что российская сторона не стала делать этого, так как не хотела лишних столкновений. Было решено ограничиться предупреждениями.

Экс-парламентарий напомнил, что сначала в Великобритании пытались опровергнуть случившееся, заявляя, что судно находилось в порту Одессы. Но после появления видеодоказательств распространение дезинформации прекратилось.