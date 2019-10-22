Десятки миллионов евро страны НАТО потратили на зимнюю экипировку — форму, способную согреть бойца в 40-градусный мороз. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич сравнил Россию с медведем, с которым зимой в лесу «делать нечего».

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с «360» оценил покупку НАТО, отметив, что страны альянса просто в «бирюльки играются», так как не представляют ни русских зим, ни людей, живущих, например, в Сибири.

Да вам, ребята, в лесу зимой с медведем делать нечего. Вам надо ломиться как можно быстрее от границы, даже если у вас есть техника, деньги и личный состав. Поэтому с медведем шутить в зимнюю пору, когда его разбудили, не стоит Франц Клинцевич.

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Клинцевич обратил внимание, что НАТО демонстративно закупило экипировку, превратив это в информационный повод. Член комитета назвал эту новость элементом пропагандистской войны и психологического давления, рассчитанный не на россиян, а на граждан других стран. Цель — показать, что НАТО сможет «поставить на место этого русского медведя».

Член комитета напомнил исторический урок, в том числе для стран НАТО: «Вы должны, господа, четко знать, что войну вы начинаете, а мы ее заканчиваем в столицах всех стран, кто ее начал против России», — сказал Клинцевич.

На портале электронных закупок НАТО появилась информация о заказе 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа. Он предназначен для проведения операций при минусовых температурах (вплоть до -40). Российское постпредство предложило представителям Североатлантического альянса заменить камуфляж на учебники по истории.