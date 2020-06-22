На монумент «Родина-мать» в Киеве «повесили» цифровой флаг ЛГБТ. Член Совфеда РФ Франц Клинцевич в беседе с «360» приравнял произошедшее к преступлению и назвал провокацией.

Парламентарий подчеркнул, что случившееся можно отнести к элементам информационной войны. Такие акции постепенно приучают людей к тому, что подобное естественно и ничего страшного в ситуации нет.

«Это специально устроенная провокация, рассчитанная на то, что мы это не примем и крайне негативно к этому отнесемся. <…> Важен посыл, он дан. Преступление, на мой взгляд, совершено», — сказал Клинцевич.

Он заявил, что произошедшему следует дать правовую оценку. И неважно, настоящим был флаг или его пририсовали позже.

«Мы живем в XXI веке. Это пошло широко в Сеть и пропагандируется, и не имеет значения, настоящий флаг или нет. <…> Это страшно. И это провокация. Я считаю, что этому надо дать правовую оценку. <…> В такие дни подобный плакат носит совершенно другое содержание. Он является оскорбительным и унизительным. Это вещи, над которыми ни шутить, ни экспериментировать нельзя. Наш СК должен очень серьезно разобраться», — подчеркнул Клинцевич.

Многие жители Украины, по его словам, осуждают такие акции и не примут их. Но в конечном итоге стране придется «разобраться с этими мальчишками, которые скоро будут ходить со свастикой в розовых штанишках, демонстрируя вседозволенность и сексуальную толерантность».

Знамя ЛГБТ «разместили» на монументе «Родина-мать» активисты сообщества KyivPride. В Сети многие осудили ее авторов за такой поступок.