    25 мая 2020, 13:17

    Клинцевич: надзорные органы следят за игрой об альтернативе Второй мировой войны

    Ольга Ситникова

    Украинская студия-разработчик Starni Games создала видеоролик о пошаговой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg. В игре придумали альтернативную историю Второй мировой войны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    В настоящее время видеоигру продают за 1499 рублей.

    Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что надзорные органы контролируют распространение стратегии. Ее пропаганда нарушает закон.

    «Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию», — пояснил Клинцевич.

    Он порекомендовал не интересоваться подобными вещами, «тем более на такую злободневную тему, как 75-я годовщина [Победы в Великой Отечественной войне — прим. ГМ], где игра пропагандирует фашизм и пропагандирует фашистских лидеров».

    «Это недопустимо, вообще не представляю, как может кто-то из наших друзей участвовать в этом процессе и быть причастным к его распространению», — подчеркнул член Совета Федерации.