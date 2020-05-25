Клинцевич: надзорные органы следят за игрой об альтернативе Второй мировой войны

В настоящее время видеоигру продают за 1499 рублей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что надзорные органы контролируют распространение стратегии. Ее пропаганда нарушает закон.

«Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию», — пояснил Клинцевич.

Он порекомендовал не интересоваться подобными вещами, «тем более на такую злободневную тему, как 75-я годовщина [Победы в Великой Отечественной войне — прим. ГМ], где игра пропагандирует фашизм и пропагандирует фашистских лидеров».

«Это недопустимо, вообще не представляю, как может кто-то из наших друзей участвовать в этом процессе и быть причастным к его распространению», — подчеркнул член Совета Федерации.