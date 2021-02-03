«Агрессивная риторика — это не просто слова, это проявление психологии Соединенных Штатов. Цель США всегда одна и та же: установить свое абсолютное доминирование в мире», — заметил Клинцевич.

Он объяснил, что Запад своими разговорами об «агрессивности» Москвы на фоне наращивания сил НАТО около российских границы подготавливает общество к агрессии против РФ.

«Как только они почувствуют нашу слабину, то немедленно применят оружие, в том числе ядерное», — выразил уверенность политик.