Клиники Уфы превратят в госпитали для зараженных коронавирусом

Такое заявление Забелин сделал в ходе оперативного совещания в правительстве республики.

Изменения назначены на 30 марта текущего года.

В настоящее время заразившихся доставляют в городскую инфекционную больницу № 4. Там сейчас находится 64 человека с подозрением на вирус, четверым диагностировали коронавирусную инфекцию.