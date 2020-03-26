Клиники Уфы превратят в госпитали для зараженных коронавирусом
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подчеркнул, что уфимские клиники перепрофилируют под госпитали для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Такое заявление Забелин сделал в ходе оперативного совещания в правительстве республики.
Изменения назначены на 30 марта текущего года.
В настоящее время заразившихся доставляют в городскую инфекционную больницу № 4. Там сейчас находится 64 человека с подозрением на вирус, четверым диагностировали коронавирусную инфекцию.