Клиника «Омикрон» подала в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма

Сеть офтальмологических клиник «Омикрон», оказавшись в неоднозначном положении после появления нового одноименного штамма коронавируса, обратилась в суд с иском о вреде репутации к ВОЗ. Об этом сообщил NGS.ru.

Иск против Всемирной организации здравоохранения подал основатель сети Александр Падар. По его словам, ассоциация со штаммом наносит вред деловой репутации компании. Дело принял Московский арбитражный суд.

Помимо запрета на использование слова «омикрон», с ВОЗ требуется взыскать пошлину в шесть тысяч рублей. Иск гласит, что Падар затратил колоссальные денежные средства на рекламу, чтобы сделать свой бренд узнаваемым, а теперь слово «Омикрон» вызывает страх и тревогу, и для фирмы якобы неизбежны финансовые потери. Клиники «Омикрон работают в 11 городах России.

Ранее писательница, автор популярной книги «Милые кости» Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной по имени Энтони Бродуотер, попавшим в тюрьму за ее изнасилование. Суд признал его невиновным через 16 лет.