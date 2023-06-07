Общество 07 июня 2023, 12:46 Клинический психолог Суслова: важно найти эмоциональный баланс между работой и свободным временем

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Клинический психолог Дарья Суслова рассказала, что избежать выгорания поможет эмоциональный баланс между работой и свободным временем. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Человек должен внимательно относиться к своим чувствам и эмоциям. Если ему не хватает в жизни новых ощущений, можно найти хобби, увлечься спортом или начать больше путешествовать. Все эти действия, по словам Сусловой, окажут положительное влияние на психику, написало ИА НСН.

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Психолог предложила обратиться к практикам, способствующим повышению эмоционального интеллекта, чтобы, таким образом, избежать выгорания.