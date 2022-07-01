Клинический психолог Рычкова рассказала, как работает препарат для лечения алкоголизма

Первый отечественный препарат для лечения алкогольной зависимости появился в России. Клинический психолог Ольга Рычкова объяснила kp.ru, как работает этот препарат и в чем заключается подвох.

Данный препарат относится к категории блокаторов опиоидных рецепторов. Это значит, что при постоянном приеме препарат снижает вызываемую алкоголем эйфорию. Таким образом снижается ценность алкоголя, выпивка становится бессмысленной, влечение к алкоголю постепенно снижается. Так лекарство работает в теории. Однако проблема в том, что алкоголик должен принимать препарат самостоятельно и регулярно. Человек с алкогольной зависимостью, для которого жажда эйфории от спиртного выходит на первый план в жизни, просто не будет этого делать.

«Чтобы страдающий от алкоголизма человек был мотивирован на прием лекарств, нужны специальные психотерапевтические технологии, которые будут применять врачи психиатры-наркологи, клинические психологи профильных учреждений, в идеале — и врачи соматической сети. И только в этом случае мы можем получить позитивные эффекты даже самого „правильного“ и „уникального“ лекарства. То есть, нужен комплексный подход», — сказала Ольга Рычкова.