Общество 24 июля 2023, 17:43 Клинический психолог Роменская порекомендовала не держать в себе гнев, а выражать его с помощью письма

Читать 360tv в

Клинический психолог, специалист в области психологии здоровья и психосоматики Ольга Роменская в разговоре с изданием «Дни.ру» прокомментировала данные ВОЗ, которые говорят, что от 42% до 48% всех пациенток, которые обращаются к терапевтам, относятся к группе психосоматических больных.

По словам Роменской, к самым распространенным психосоматическим заболеваниям можно отнести язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки, гипертонию, нервный зуд, гипертиреоз, новообразования по женской части, мигрень и головные боли.

Реклама

К болезням могут привести различные негативные события, нехватка положительных эмоций или затяжные стрессы. Психолог порекомендовала учиться выражать гнев через письмо. Она посоветовала написать письмо злости своему обидчику, а затем сжечь его. То же самое можно проделать и с обидами.